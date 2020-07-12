Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Онищенко назвал самые безопасные страны для путешествий во время пандемии CoViD-19

Он также рассказал о местах, куда лететь в отпуск точно не стоит.

162
Post cover

Фото © АГН "Москва"/ Кирилл Зыков

Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает Китай самой безопасной страной во время пандемии коронавирусной инфекции.

Самая безопасная страна — Китай. В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человека на 1000 населения, сказал Онищенко в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что достаточно спокойная обстановка и в Европе. Например, для туристов безопасна Италия, постепенно становится всё более доступной Франция. А вот в Испании заболеваемость выше, чем в России, поэтому нужно рассматривать каждую конкретную страну.

Депутат также назвал те страны, в которые лучше не ездить в период пандемии. Среди них Индия. Хоть там и невысокий процент заражений, медицина и здравоохранение оставляют желать лучшего. Самый же небезопасный регион — Чили.

Ранее Онищенко предупредил о новой волне CoViD-19 осенью.

Выбор редакции

Loading...