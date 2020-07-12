Назван главный злодей киновселенной Marvel

А вот главный злодей вселенной Танос занял в рейтинге лишь четвёртую позицию. По мнению автора, с точки зрения воздействия на всех персонажей Титан, вне сомнения, первый, но когда дело доходит до очаровательности и харизматичности, он уступает лидерство. Кроме того, Читвуд указывает на шаткую мотивацию суперзлодея и его взаимоотношения с дочерьми — в то время как сцена с жертвой Гаморой вызывает нужную эмоцию в зрителях, Танос очень холодно относится к Небуле.