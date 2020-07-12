Назван главный злодей киновселенной Marvel

Антагонист фильма "Чёрная пантера" Эрик Киллмонгер занял первое место в рейтинге злодеев киновселенной Marvel по мнению издания Collider.
Кадр из фильма "Чёрная пантера" © Кинопоиск
Автор материала Адам Читвуд отмечает, что герой, сыгранный актёром Майклом Б. Джорданом, показан настолько подробно и чутко, что вызывает сочувствие, а его мотивы для кого-то и не покажутся злодейскими.
В тройку также вошли бог Локи (Том Хиддлстон) из фильма "Тор" и Эдриан Тумс из "Человека-паука", также известный как Стервятник (Майкл Китон).
А вот главный злодей вселенной Танос занял в рейтинге лишь четвёртую позицию. По мнению автора, с точки зрения воздействия на всех персонажей Титан, вне сомнения, первый, но когда дело доходит до очаровательности и харизматичности, он уступает лидерство. Кроме того, Читвуд указывает на шаткую мотивацию суперзлодея и его взаимоотношения с дочерьми — в то время как сцена с жертвой Гаморой вызывает нужную эмоцию в зрителях, Танос очень холодно относится к Небуле.
Кроме того, в топ-10 попали Мандарин ("Железный человек — 3"), Эго ("Стражи Галактики — 2"), Красный Череп ("Первый мститель"), Железный торговец ("Железный человек"), Альтрон ("Мстители: Эра Альтрона") и Джастин Хаммер ("Железный человек — 2").
Ранее Marvel объявила о перезапуске комиксов про Железного человека.