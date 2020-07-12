Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

— Эталонного питания нет, надо найти своё питание в соответствии с параметрами здоровья, — отметила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

По словам диетолога, не существует полностью вредных или полезных продуктов, однако есть те, которые можно отнести к рисковым, например кола, чипсы и бургеры, но если их есть редко, то и они не смогут нанести вреда.