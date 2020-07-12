Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

При редком употреблении чипсы и бургеры не смогут нанести вред здоровью человека, рассказала врач-диетолог Ольга Григорян.
— Эталонного питания нет, надо найти своё питание в соответствии с параметрами здоровья, — отметила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Она добавила, что организм в первую очередь нужно обеспечить витаминами, минералами, белком и антиоксидантами.
По словам диетолога, не существует полностью вредных или полезных продуктов, однако есть те, которые можно отнести к рисковым, например кола, чипсы и бургеры, но если их есть редко, то и они не смогут нанести вреда.
При составлении питания необходимо учитывать сезонность и летом ограничивать употребление жирных блюд, заключила Григорян.
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