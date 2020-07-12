Москвичей ожидает жаркое воскресенье с дождём и грозой

В воскресенье, 12 июля, в Москве ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозой, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Днём воздух прогреется до плюс 29 градусов, ночью похолодает до 16. Ветер южный, умеренный, скорость 5–10 м/c. Атмосферное давление слегка повышенное — 750 мм рт. ст.

В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов, ночью ожидается 13–18 градусов. До 18 часов в столичном регионе действует жёлтый уровень опасности из-за грозы.