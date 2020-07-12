Хабиб Нурмагомедов больше не единственный! Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Перспективный сибирский боец Пётр Ян получил шанс стать чемпионом в легчайшем весе против бразильца Жозе Алду. И этот важнейший для нашего спортсмена поединок состоялся на турнире UFC 251 в Абу-Даби.

27-летний россиянин хорошо начал бой, проявив себя и в стойке, и в партере. Второй раунд остался за бразильцем, Ян же действовал очень осторожно. Возможно, такую тактику он выбрал заранее. В четвёртом раунде Жозе Алду значительно выдохся, и уже в пятом, заключительном, всё решилось: Ян избил до крови оппонента из Бразилии. И это технический нокаут!