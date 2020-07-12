Водные эксперименты, нефтезавод и аэропланы. Названы самые необычные детские площадки Москвы

В Москве 23 июня официально открылись для посещения детские площадки. Сайт мэра столицы опубликовал список самых интересных пространств для ребят, где они могут не только бегать и прыгать, но и получать новые знания об окружающем мире.

Одна из площадок называется "Салют" и находится в парке Горького. Объект открылся в 2018 году. На площадке дети могут поиграть с песком и водой, узнать, что такое звук, цвет, разобраться в формах и фактурах предметов. А ещё там есть мегакачели, у которых нет аналогов в мире. Адрес — улица Крымский Вал, дом 9.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Необычная площадка "Нефтеград" находится на ВДНХ, она сделана в виде нефтезавода с вышками и трубами. Ребята могут ознакомиться с полным циклом производства топлива, катаясь на горках и качелях, прыгая на батутах, играя в лабиринтах и на интерактивных панелях. Адрес — проспект Мира, дом 119, строение 25.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

На Ходынском поле для детей открыт игровой комплекс в виде аэроплана с лесенками, тоннелями, горками и крутилками. Голубое прорезиненное покрытие напоминает небо, а искусственные холмы — облака. В них встроили мини-батуты для любителей летать. А для подростков оборудован профессиональный скейт-парк, там же находится необычный диджейский пульт, где каждый желающий может поставить свою любимую музыку. Расположена площадка на Ходынском бульваре рядом со станцией метро ЦСКА.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Для велосипедистов, роллеров, скейтеров и прочих обладателей спортивного транспорта организован асфальтированный памп-трек в парке 850-летия Москвы. Его площадь — более пяти тысяч квадратных метров. Парк разделён на зоны по уровню сложности, чтобы повеселиться и отработать навыки катания могли и те, кто только начинает, и профессионалы. Адрес — улица Марьинский Парк, дом 4.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

В парке имени Прямикова на Таганской улице, 15а, строение 1, ребята могут в игровой форме изучить законы физики и поставить занимательные водные эксперименты. Для этого на площадке есть винт Архимеда, весы, чаши и водоотводные каналы. С помощью помпы можно накачать воду и устроить настоящие запруды. Объект открылся после масштабной реконструкции в 2017 году.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

В Саларьеве открылась площадка "Оригами", там развлекательные объекты выполнены в виде бумажных фигурок. Архитекторы создали рельефные холмы и настоящий водоём с порогами и дамбой. Также там установлены горка и тарзанка, а для творческих натур — музыкальная дорожка и места для рисования. Родители же могут отдохнуть в удобных гамаках и на качелях.

Фото © Kudago

А в Бабушкинском парке для юных любителей приключений открылся комплекс "Лазалия", он расположен на улице Менжинского, дом 6, строение 3. Это необычный игровой комплекс с вертикальными прозрачными стенами и множеством лазов и тоннелей. Рядом находятся интерактивные футбольные ворота, на них вместо обычной сетки установлены экраны, которые в зависимости от направления мяча выдают различные световые и звуковые сигналы.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы