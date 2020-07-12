Компьютеры в российских школах защитят от опасного контента

В российских школах на компьютеры установят систему блокировки опасного контента. Фильтр негативной информации разрабатывается Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Об этом рассказал глава организации Денис Заварзин.

— Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту, — приводит его слова ТАСС.

Система будет отфильтровывать неприемлемый контент и отсеивать его на стадии передачи данных в школьный компьютер. В частности речь идёт об экстремистских материалах, склонении школьников к опасным действиям, информации криминальной тематики и других видов сетевых угроз. Отбор информации будет проходить методом распознания текста, фото- и видеоматериала.