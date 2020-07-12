"Бестолковая суета". Адвокат Ефремова отреагировал на обвинения в пиаре

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на обвинения в пиаре на резонансном деле. По его словам, у него достаточно клиентов и дел даже без случая с артистом. Кроме того, решение посоветовать Михаилу Ефремову не признавать свою вину было принято на основе некой информации, которой располагает команда адвоката.
— Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов. Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело не исключение, — написал он в "Инстаграме".
Также Пашаев призвал общественность и СМИ перестать формировать своё мнение о деле и транслировать его, поскольку это "очень мешает процессу", а окончательное решение о виновности кого-либо может вынести только суд.
— Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения — и да, поддержка — ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду. Давайте дождёмся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны, — добавил адвокат.
Напомним, 3 июля Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. Хотя ранее Ефремов заявлял о полном признании своей вины в аварии, унёсшей жизнь Сергея Захарова. Согласно новой версии защитника артиста, в ДТП участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. Защитник семьи жертвы ДТП уверен, что началась "игра за условный срок", но отрицание вины не изменит исхода уголовного процесса.