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"Бестолковая суета". Адвокат Ефремова отреагировал на обвинения в пиаре

Пашаев призвал общественность и СМИ перестать формировать своё мнение о деле и транслировать его, поскольку это "очень мешает процессу".

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Михаил Ефремов (справа) и адвокат Эльман Пашаев. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на обвинения в пиаре на резонансном деле. По его словам, у него достаточно клиентов и дел даже без случая с артистом. Кроме того, решение посоветовать Михаилу Ефремову не признавать свою вину было принято на основе некой информации, которой располагает команда адвоката.

Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов.⁣⁣ Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело не исключение, — написал он в "Инстаграме".

Также Пашаев призвал общественность и СМИ перестать формировать своё мнение о деле и транслировать его, поскольку это "очень мешает процессу", а окончательное решение о виновности кого-либо может вынести только суд.

Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения — и да, поддержка — ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду.⁣ Давайте дождёмся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны, — добавил адвокат.

Напомним, 3 июля Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. Хотя ранее Ефремов заявлял о полном признании своей вины в аварии, унёсшей жизнь Сергея Захарова. Согласно новой версии защитника артиста, в ДТП участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. Защитник семьи жертвы ДТП уверен, что началась "игра за условный срок", но отрицание вины не изменит исхода уголовного процесса.

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