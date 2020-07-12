Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров с 1 августа

С 1 августа у неработающих россиян вырастет пенсия. Ежегодная процедура связана с корректировкой — исходя из страховых пенсионных взносов, отчисляемых из зарплаты, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Отмечается, что рост будет не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году один пенсионный балл был равен 87,24 рубля, в этом году — 93 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии может составить 279 рублей. Помимо пенсий работающих россиян также на 9,13% вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, рост которых составит 7,99%.