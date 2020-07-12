Москвичей предупредили о вторжении холодного воздуха из Арктики

Московский регион ожидает вторжение холодного воздуха из Арктики, из-за чего среда может стать самым холодным днём на предстоящей неделе. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, которые приводит "Российская газета", по сравнению с выходными температура воздуха на следующей неделе упадёт на десять градусов — до 16–21 градусов тепла. А ночью на четверг она может опуститься до 9–14 градусов.

Не исключены и осадки: 15 и 16 июля ожидается облачная и дождливая погода. Однако уже в пятницу воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Но ожидать 30-градусной жары в ближайшее время не стоит.