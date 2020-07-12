В Киеве заявили о планах показывать в Москве кино на украинском языке

Показ в Москве фильмов на украинском языке является одной из задач Киева. Об этом заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь. По его словам, кино на мове хорошо знают не только в России, но и во всём мире.

— Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на нашу классику, которую очень хорошо знают в мире, и в России в том числе, например Довженко и "Тени забытых предков", – ответил чиновник на вопрос журналистов "радио Свобода" о возможности показа фильмов на мове в российской столице.