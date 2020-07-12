Россияне стали массово скупать велосипеды и самокаты

После смягчения ограничительных мер россияне с домашних тренировок перешли на занятия спортом на улице. Поэтому продажи велосипедов, скейтбордов, самокатов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха в июне выросли в несколько раз. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

— Сейчас вдвойне популярны тренировки на свежем воздухе, а вместо товаров для домашних тренировок, которые были актуальны весной, пользователи приобретают скейтборды, пенниборды — продажи в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в пять раз год к году, а роликовых коньков — в шесть раз, — отметили в онлайн-магазине.

Кроме того, продажи бадминтона выросли на 326%, а велосипедов — на 452%. Также потребители стали чаще покупать надувные плавательные матрасы, их продажи выросли на 23%.