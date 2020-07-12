Купаться можно. В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус гибнет в воде

Вероятность заразиться коронавирусом во время купания в водоёмах или озёрах практически отсутствует. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора, уточнив, что вирус гибнет под воздействием прямых солнечных лучей.

— Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что CoViD-19, который передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что купание в загрязнённых водных объектах несёт другую угрозу здоровью, ничуть не меньшую, чем от коронавируса. В частности, в воде могут быть такие инфекции, как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус. Также купание в грязной воде может стать причиной гепатита, дизентерии, холеры, сальмонеллёза и даже брюшного тифа.

— Купайтесь только в специально оборудованных и разрешённых для этих целей местах. При купании в водоёмах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения. После купания в водоёмах необходимо принять душ, — добавили эксперты.