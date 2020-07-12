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Купаться можно. В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус гибнет в воде

В то же время специалисты ведомства предупредили, что водные объекты могут быть источниками многих других заболеваний.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вероятность заразиться коронавирусом во время купания в водоёмах или озёрах практически отсутствует. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора, уточнив, что вирус гибнет под воздействием прямых солнечных лучей.

Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что CoViD-19, который передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что купание в загрязнённых водных объектах несёт другую угрозу здоровью, ничуть не меньшую, чем от коронавируса. В частности, в воде могут быть такие инфекции, как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус. Также купание в грязной воде может стать причиной гепатита, дизентерии, холеры, сальмонеллёза и даже брюшного тифа.

Купайтесь только в специально оборудованных и разрешённых для этих целей местах. При купании в водоёмах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения. После купания в водоёмах необходимо принять душ, — добавили эксперты.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты назвали самые популярные российские курорты для оздоровительного отдыха.

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