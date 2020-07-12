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Названы самые популярные иномарки в России по итогам первого полугодия

В лидеры вышли две легковушки и кроссовер.

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Фото © ТАСС / Zuma

За первые шесть месяцев 2020 года в России было продано свыше 36 тысяч автомобилей Kia Rio, что сделало эту модель самой популярной в стране по итогам полугодия. Об этом сообщает агентство "Автостат".

На втором месте по популярности в России расположились кроссоверы Hyundai Creta, которых за полгода было продано 29,5 тысячи штук. Закрыл тройку седан Volkswagen Polo с 21 тысячей продаж. Не менее популярная иномарка Hyundai Solaris расположилась на четвёртом месте.

По итогам последнего месяца весны самой популярной машиной у россиян стала отечественная Lada Granta. Автомобиль Kio Rio в мае также вошёл в тройку, но расположился на третьем месте. Ранее Лайф рассказывал, что в России зафиксирован резкий рост цен на подержанные автомобили. В первом полугодии они выросли на 3–3,5%.

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