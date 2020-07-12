Столичная мэрия рассказала о самых необычных жилых домах Москвы

Мэрия Москвы опубликовала список самых необычных жилых домов, которые были построены в столице за последние сто лет. Материал приурочен к окончанию реставрации первого жилого здания — дома Наркомфина, — которое приподняли над землёй на железобетонных опорах.

В перечень вошло свыше десятка домов. Помимо дома Наркомфина на "ножках", в столице есть ещё два жилых здания, которые расположены на проспекте Мира и Беговой улице. Вошёл в список также "Римский" дом во 2-м Казачьем переулке, который поражает своей архитектурой, выполненной в стиле классицизма.

Удостоены внимания оказались дома жилого комплекса "Лебедь" на Ленинградском шоссе. В 70-х годах "Лебедь" стал первым комплексом, который включил в себя все удобства: от магазина и детсада до химчистки и библиотеки. ЖК включал в себя также парковку и спортивную площадку и представлял собой полноценный микрорайон из четырёх домов.

Круглые дома на улицах Довженко и Нежинской также вошли в список. Их диаметр составляет 155 метров, а каждый из них вмещает 900 квартир. Также необычное здание расположилось на Большой Тульской. Дом-корабль длиной 400 метров в народе называют лежащим небоскрёбом. Из-за своей необычной формы в перечень вошёл и дом-парус на Гризодубовой улице. Изначально он должен был стать самым длинным в Европе, однако с появлением поблизости школы и стадиона стало ясно, что здание будет загораживать им солнечный свет.

А завершили список "плоские" дома на Пресненском Валу, которые из-за острых углов выглядят сплющенными, и дом трёх эпох в Вишняковском переулке, который стал исключением из общего перечня, так как изначально был построен в XVIII веке. Сперва у него было лишь три этажа, однако затем в 1910 году появилась трёхэтажная надстройка в другом стиле. Этого оказалось недостаточно, и в 1980 году в доме появилось ещё три этажа.