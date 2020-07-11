В Twitter нашли квартиру, сдающуюся за 118 тыс., планировка которой сведёт с ума любого

Пользователь с ником Izzy_ohsopretty поделился в "Твиттере" снимками, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Парень нашёл объявление о сдаче в аренду весьма необычной квартиры в Нью-Йорке. Стоит жильё для своего района относительно недорого, утверждают арендодатели, — $1650 (около 118 тысяч рублей). Правда, есть один нюанс.
На снимках можно рассмотреть, что ванная в необычной квартире располагается между кухонным гарнитуром и холодильником. Что сбило с толку не только автора твита, но и многих пользователей. Они поставили посту 143 тысячи лайков, недоумевая, как такое вообще могло произойти, и негодуя, почему люди вообще могут сдавать подобное "жуткое" жильё за высокую, по их мнению, цену. Однако часть юзеров нашли ситуацию смешной.
Всё, что я могу, — это смеяться
SeanEubanks001
Только не душ рядом с холодильником
Bambibody89
А где туалет? В шкафу?
Little_Mizz_Jai
Да и сами авторы объявления с юмором "рекламировали" своё жильё, отметив, что оно подойдёт для тех, кто хочет немного побыть странным или просто сможет смириться с ситуацией.
Роскошно или странно? Атмосфера кухни или ванной? Вам решать. <...> Всё, что вам нужно, чтобы называть это место домом, — принять ситуацию c ванной
Из объявления
WOW-funny
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