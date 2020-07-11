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Рабочие нашли на крыше послание от столяров, которые ещё 200 лет назад высмеяли своего начальника

Во время ремонта старинного особняка рабочие обнаружили спрятанную записку от столяров 19-го века. В выражениях они не стеснялись.

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Фото © Twitter / WalkerArchHist

Особняк Вэнтворт Вудхаус, расположенный в городке Ротерем, Англия, до 2017 года был в частном владении и, к сожалению, его состояние с каждым годом лишь ухудшалось. Однако, когда его приобрела специально созданная фирма Wentworth Woodhouse Preservation Trust, в здании сразу закипели работы. Недавно после перерыва из-за пандемии на одной из кровельных балок работники обнаружили послание аж из 19-го века!

Эту крышу отремонтировали в марте 1830 года, когда было холодно и морозно. Джек Фолдинг, Джек Виккерс и Джек Рагг. Им всем нравилось пить, хотя этого никто не хотел. [Неразборчиво] его звали Уильям Пик [неразборчиво] и он был брюхатый как [неразборчиво].

Текст надписи

Фото © Twitter / WalkerArchHist

Wentworth Woodhouse Preservation Trust заявляет, что Фолдинг, Виккерс и Раг были столярами, которые и занимались ремонтом, а Уильям Пик — их наниматель, с которым, судя по тексту послания, у них были весьма напряжённые отношения — они, не стесняясь, высмеивали его живот.

Многие работники тайно оставили свои следы вроде таких. С тех пор как мы начали капитальный ремонт крыши в 2018 году, мы обнаружили многочисленные сообщения и даже отпечатки рук, датируемых с 1806 года. Это что-то вроде старинной формы граффити

Джули Ридман

Менеджер Wentworth Woodhouse Preservation Trust

Фото © Twitter / WalkerArchHist

Это увлекательно и позволяет нам собирать истории людей, которые создали и ремонтировали это место

Джули Ридман

Менеджер Wentworth Woodhouse Preservation Trust

Теперь компания, занимающаяся реставрацией особняка, планирует найти потомков ремонтников из 19-го века в попытках узнать их судьбу, пишет DailyMail.

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