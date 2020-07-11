Особняк Вэнтворт Вудхаус, расположенный в городке Ротерем, Англия, до 2017 года был в частном владении и, к сожалению, его состояние с каждым годом лишь ухудшалось. Однако, когда его приобрела специально созданная фирма Wentworth Woodhouse Preservation Trust, в здании сразу закипели работы. Недавно после перерыва из-за пандемии на одной из кровельных балок работники обнаружили послание аж из 19-го века!
Эту крышу отремонтировали в марте 1830 года, когда было холодно и морозно. Джек Фолдинг, Джек Виккерс и Джек Рагг. Им всем нравилось пить, хотя этого никто не хотел. [Неразборчиво] его звали Уильям Пик [неразборчиво] и он был брюхатый как [неразборчиво].
Текст надписи
Wentworth Woodhouse Preservation Trust заявляет, что Фолдинг, Виккерс и Раг были столярами, которые и занимались ремонтом, а Уильям Пик — их наниматель, с которым, судя по тексту послания, у них были весьма напряжённые отношения — они, не стесняясь, высмеивали его живот.
Многие работники тайно оставили свои следы вроде таких. С тех пор как мы начали капитальный ремонт крыши в 2018 году, мы обнаружили многочисленные сообщения и даже отпечатки рук, датируемых с 1806 года. Это что-то вроде старинной формы граффити
Джули Ридман
Менеджер Wentworth Woodhouse Preservation Trust
Это увлекательно и позволяет нам собирать истории людей, которые создали и ремонтировали это место
Джули Ридман
Менеджер Wentworth Woodhouse Preservation Trust
Теперь компания, занимающаяся реставрацией особняка, планирует найти потомков ремонтников из 19-го века в попытках узнать их судьбу, пишет DailyMail.
WOW-news
Рабочие нашли на крыше послание от столяров, которые ещё 200 лет назад высмеяли своего начальника
сегодня в 16:00
Парень так вдохновился накачанным героем аниме, что превратился в улучшенную его копию
сегодня в 15:00
10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после
сегодня в 13:00