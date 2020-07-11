Рабочие нашли на крыше послание от столяров, которые ещё 200 лет назад высмеяли своего начальника

Особняк Вэнтворт Вудхаус, расположенный в городке Ротерем, Англия, до 2017 года был в частном владении и, к сожалению, его состояние с каждым годом лишь ухудшалось. Однако, когда его приобрела специально созданная фирма Wentworth Woodhouse Preservation Trust, в здании сразу закипели работы. Недавно после перерыва из-за пандемии на одной из кровельных балок работники обнаружили послание аж из 19-го века!