Парень так вдохновился накачанным героем аниме, что превратился в улучшенную его копию

Пользователи "Твиттера" из Японии не понаслышке знают о бойце Баки — о нём вышло бессчётное количество манги и два аниме-сериала. Фанатов у мультяшного героя немало, и недавно они, похоже, нашли его точную копию в реальном мире. Им оказался бодибилдер из Японии Наотаку Йокакаву.
Это стройное и точёное тело заставляет задуматься, настоящий ли это вообще человек. Должно быть, он сравним с самим Баки
baki_anime
Фото © Twitter / baki_anime
Но, как сообщает Kotaku, несмотря на схожесть с Баки, вдохновением для бодибилдера стал не сам герой, а его антагонист в сериале. Наотаку начал свои тренировки именно благодаря злодею по имени Юдзиро Ханма.
Восхищаясь Юдзиро Ханме, я начал заниматься бодибилдингом. <...> Ах, Юдзиро. Благодаря тебе я теперь сильный, энергичный и счастливый. Стал ли я хоть немного ближе к тебе?
Наотака Йокакава
Недавно Йокакава порадовал как своих фанатов, так и поклонников Баки. Бодибилдер нашёл статую знаменитого героя и сделал с ним кадр, изобразив позу бойца. Конечно, пост тут же стал вирусным. Его лайкнули больше 100 тысяч и ретвитнули порядка 17 тыс. раз. В комментариях под публикацией собрались любители аниме, которые, видимо, теперь увлекутся и бодибилдингом.
Я впервые такое говорю, но у тебя действительно получилось изобразить так же круто, как оригинал
kage_sb_tt
Если когда-нибудь будут снимать фильм про Баки, ты точно можешь исполнить его роль!
conan528
Мышцы на твоих руках ещё круче, чем у самого Баки!
sumikyon50
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