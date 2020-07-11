Парень так вдохновился накачанным героем аниме, что превратился в улучшенную его копию

Пользователи "Твиттера" из Японии не понаслышке знают о бойце Баки — о нём вышло бессчётное количество манги и два аниме-сериала. Фанатов у мультяшного героя немало, и недавно они, похоже, нашли его точную копию в реальном мире. Им оказался бодибилдер из Японии Наотаку Йокакаву.

Это стройное и точёное тело заставляет задуматься, настоящий ли это вообще человек. Должно быть, он сравним с самим Баки baki_anime

Фото © Twitter / baki_anime

Но, как сообщает Kotaku, несмотря на схожесть с Баки, вдохновением для бодибилдера стал не сам герой, а его антагонист в сериале. Наотаку начал свои тренировки именно благодаря злодею по имени Юдзиро Ханма.

Восхищаясь Юдзиро Ханме, я начал заниматься бодибилдингом. <...> Ах, Юдзиро. Благодаря тебе я теперь сильный, энергичный и счастливый. Стал ли я хоть немного ближе к тебе? Наотака Йокакава

Фото © Twitter / YokokawaNaotaka

Недавно Йокакава порадовал как своих фанатов, так и поклонников Баки. Бодибилдер нашёл статую знаменитого героя и сделал с ним кадр, изобразив позу бойца. Конечно, пост тут же стал вирусным. Его лайкнули больше 100 тысяч и ретвитнули порядка 17 тыс. раз. В комментариях под публикацией собрались любители аниме, которые, видимо, теперь увлекутся и бодибилдингом.

Фото © Twitter / YokokawaNaotaka

Я впервые такое говорю, но у тебя действительно получилось изобразить так же круто, как оригинал kage_sb_tt

Если когда-нибудь будут снимать фильм про Баки, ты точно можешь исполнить его роль! conan528