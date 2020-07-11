5 простых и эффективных способов найти скрытую камеру у себя в квартире или офисе

1. Визуальный осмотр
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Главное правило — ищем выше головы. Если речь идёт о скрытой камере, то у неё, как правило, должен быть широкий обзор. Поэтому в первую очередь нужно исследовать верхние углы комнат, потолок и люстры, рамы картин, настенные часы, вентиляционные решётки, настенные устройства и датчики пожарной сигнализации.
2. Зеркала
Фото © Flickr / Brett L.
Иногда используются так называемые зеркала Гезелла — прозрачные с обратной стороны. Чтобы определить такое зеркало, надо поднести к нему указательный палец. От места соприкосновения до отражения должно быть расстояние в несколько миллиметров. Если его нет и палец вплотную прилегает к отражению, либо это и есть прозрачное зеркало, либо зеркальная плёнка (иногда её используют в целях экономии).
3. Инфракрасное излучение
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Для съёмки ночью в "скрытках" используют инфракрасное излучение. Если у вас современный смартфон, который распознаёт лицо, можно взять обычный пульт от телевизора и включить камеру смартфона. Далее просто направляйте пульт в разные стороны и нажимайте все кнопки подряд. Отражённые от скрытых камер лучи будут видны на фото/видео.
4. Софт для смартфонов
Изображение © Google Play
Существуют специальные приложения, позволяющие найти скрытые камеры. Программа превращает ваш смартфон в сканер магнитных волн и помогает найти источник их излучения. Правда, вначале придётся отключить от сети всю бытовую технику, в том числе холодильник и микроволновку.
5. Wi-Fi
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Скрытые устройства (если они вмонтированы в стены или труднодоступные места) должны как-то передавать данные. Обычно это делается с помощью Wi-Fi. Поэтому стоит внимательно изучить список устройств, которые находятся рядом с вашим местоположением. В названиях таких устройств, как правило, указывается что-то вроде 720р, 1080р, IP, cam и т.д.
WOW-news
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