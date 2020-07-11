5 простых и эффективных способов найти скрытую камеру у себя в квартире или офисе

1. Визуальный осмотр

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Главное правило — ищем выше головы. Если речь идёт о скрытой камере, то у неё, как правило, должен быть широкий обзор. Поэтому в первую очередь нужно исследовать верхние углы комнат, потолок и люстры, рамы картин, настенные часы, вентиляционные решётки, настенные устройства и датчики пожарной сигнализации.

2. Зеркала

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Иногда используются так называемые зеркала Гезелла — прозрачные с обратной стороны. Чтобы определить такое зеркало, надо поднести к нему указательный палец. От места соприкосновения до отражения должно быть расстояние в несколько миллиметров. Если его нет и палец вплотную прилегает к отражению, либо это и есть прозрачное зеркало, либо зеркальная плёнка (иногда её используют в целях экономии).

3. Инфракрасное излучение

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Для съёмки ночью в "скрытках" используют инфракрасное излучение. Если у вас современный смартфон, который распознаёт лицо, можно взять обычный пульт от телевизора и включить камеру смартфона. Далее просто направляйте пульт в разные стороны и нажимайте все кнопки подряд. Отражённые от скрытых камер лучи будут видны на фото/видео.

4. Софт для смартфонов

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Существуют специальные приложения, позволяющие найти скрытые камеры. Программа превращает ваш смартфон в сканер магнитных волн и помогает найти источник их излучения. Правда, вначале придётся отключить от сети всю бытовую технику, в том числе холодильник и микроволновку.

5. Wi-Fi

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