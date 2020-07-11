10 прекрасных актрис, которые сыграли продавщиц в наших любимых советских фильмах

Галина Польских, "Я шагаю по Москве"
Кадр фильма "Я шагаю по Москве" © Кинопоиск
На роль очаровательной продавщицы в отделе пластинок вначале хотели взять Наталью Селезнёву. С ней даже отсняли несколько сцен, но позже режиссёр передумал, и роль Алёны сыграла Галина Польских. Тогда актрисе было 24 года.
Татьяна Догилева, "Блондинка за углом"
Кадр фильма "Блондинка за углом" © Кинопоиск
Картина вышла в 1983 году. Догилевой в тот момент было 26 лет, но за её плечами съёмки в 20 картинах, в том числе в "Вокзале для двоих" и "Покровских воротах". Роль пробивной девушки, которая умеет подчинять себе обстоятельства и вместе с тем ценить романтику, укрепила всенародную любовь к актрисе.
Наталья Назарова, "Молодая жена"
Кадр фильма "Молодая жена" © Кинопоиск
Фильм вышел на экраны в 1978 году. Назаровой в тот момент было 27 лет, а в портфолио уже была роль в "Неоконченной пьесе для механического пианино". Актриса была востребованной, пока с ней не случилась трагедия. В 1989 году в переулке возле её дома на Наталью напал неизвестный, проломив ей голову. Год она лежала в больнице, но из-за травмы у неё развилось психическое расстройство. Артистку уволили из МХТ им. Чехова, и сейчас она вынуждена всё время находиться под наблюдением врачей.
Наталья Андрейченко, "Военно-полевой роман"
Кадр фильма "Военно-полевой роман" © Кинопоиск
В 1985 году "Военно-полевой роман" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Наталья Андрейченко сыграла в нём главную роль. По сюжету в один из периодов Люба Антипова продаёт пирожки на площади Свердлова. Во время съёмок актрисе было 27 лет.
Микаэла Дроздовская, "За витриной универмага"
Кадр фильма "За витриной универмага" © Кинопоиск
Это дебют Микаэлы Дроздовской. Картина вышла в 1955 году, во время съёмок актрисе было всего 17 лет. Но девушка блестяще справилась, сыграв Юлю Петрову — продавщицу и, разумеется, комсомолку.
Людмила Гурченко, "Вокзал для двоих"
Кадр фильма "Вокзал для двоих" © Кинопоиск
В фильме "Вокзал для двоих" Людмила Гурченко сыграла буфетчицу. Трудно поверить, что в момент выхода картины на экраны актрисе уже 47 лет — Людмила Марковна всегда выглядела не на свой возраст. Олег Басилашвили, сыгравший главную роль, всего на год старше Гурченко, сейчас ему 85 лет.
Наталья Гурзо, "День и вся жизнь"
Кадр фильма "День и вся жизнь" © Кинопоиск
Актриса сыграла продавщицу в универмаге в возрасте 21 года. Это была не главная роль, но впереди работы в "Большой перемене", "Иване Васильевиче..." и других замечательных советских картинах. Впрочем, актриса посвятила себя искусству дубляжа и до сих пор озвучивает фильмы, сериалы и мультфильмы.
Анна Тихонова, "В городе Сочи тёмные ночи"
Кадр фильма "В городе Сочи тёмные ночи" © Кинопоиск
Анна Вячеславовна пошла по стопам отца, но не стала всенародно любимой актрисой. Роль продавщицы Жанны в советском фильме 1989 года также не была главной, но картина получилась удачной и даже участвовала в Каннском кинофестивале в 1990 году.
Алла Ларионова, "Длинный день Кольки Павлюкова"
Кадр фильма "Длинный день Кольки Павлюкова" © Кинопоиск
Несравненная Алла Дмитриевна сыграла в десятках замечательных фильмов, которые стали классикой советского кинематографа. Роль продавщицы Любавы в фильме "Длинный день Кольки Павлюкова" стала её 22-й по счёту. В тот момент актрисе было 37 лет.
Анна Самохина, "Трень-брень"
Кадр фильма "Трень-брень" © Кинопоиск
Фильм "Трень-брень" вышел на экраны в 1994 году, то есть едва ли относится к категории советского кино, но актёрский состав всё же больше олицетворяет именно кинематограф СССР. Анна Самохина сыграла продавщицу. На момент съёмок актрисе был 31 год.
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