Бочкарёва показала откровенное фото в белье, мимо которого не пройдёт ни один мужчина

39-летняя Наталья Бочкарёва опубликовала в "Инстаграме" пост "для девушек", на который редкий мужчина не обратит внимание. Звезда сериала "Счастливы вместе" показала пикантный кадр из фотосессии, для которой надела чёрное полупрозрачное бельё. Артистка приняла откровенную позу, прикрывшись подушкой на кровати.

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Также актриса показала, как выбирала бельё, что оказалось не менее интригующим. Бочкарёва демонстрировала пышный бюст, устроив съёмку прямо в шоуруме. "К сожалению, в "Инстаграме" нет функции "Сделать пост только для девушек", поэтому приходится делать это публично", — пошутила она в подписи.

Скриншот © Instagram / natalia_bochkareva_official

Но поклонников заинтересовало не столько бельё, сколько выдающиеся формы их любимицы Даши Букиной, которые они активно принялись обсуждать. Некоторые так вдохновились, что назвали артистку самой красивой женщиной на свете, другие отмечали её сексуальность. Но часть пользователей усомнились в том, что у Натальи натуральная красота, заподозрив её в пластике. По их мнению, артистка выглядела приятнее.

Самая красивая женщина на свете azaz19931993

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Наташ, один вопрос: СВОИ??? romario_valeetti

Что ты с собой сделала, такая красивая естественная девушка была.Та самая Даша из "Счастливы вместе"! therealostapbender