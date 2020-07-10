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Бочкарёва показала откровенное фото в белье, мимо которого не пройдёт ни один мужчина

Актриса знает все тонкости того, как обратить на себя внимание фанатов.

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Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

39-летняя Наталья Бочкарёва опубликовала в "Инстаграме" пост "для девушек", на который редкий мужчина не обратит внимание. Звезда сериала "Счастливы вместе" показала пикантный кадр из фотосессии, для которой надела чёрное полупрозрачное бельё. Артистка приняла откровенную позу, прикрывшись подушкой на кровати.

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Также актриса показала, как выбирала бельё, что оказалось не менее интригующим. Бочкарёва демонстрировала пышный бюст, устроив съёмку прямо в шоуруме. "К сожалению, в "Инстаграме" нет функции "Сделать пост только для девушек", поэтому приходится делать это публично", — пошутила она в подписи.

Скриншот © Instagram / natalia_bochkareva_official

Но поклонников заинтересовало не столько бельё, сколько выдающиеся формы их любимицы Даши Букиной, которые они активно принялись обсуждать. Некоторые так вдохновились, что назвали артистку самой красивой женщиной на свете, другие отмечали её сексуальность. Но часть пользователей усомнились в том, что у Натальи натуральная красота, заподозрив её в пластике. По их мнению, артистка выглядела приятнее.

Самая красивая женщина на свете

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Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Наташ, один вопрос: СВОИ???

romario_valeetti

Что ты с собой сделала, такая красивая естественная девушка была.Та самая Даша из "Счастливы вместе"!

therealostapbender

Наталья Бочкарёва — российская актриса, сценарист, режиссёр, певица, телеведущая родом из Нижнего Новгорода. Популярность ей принесла роль домохозяйки Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". В начале октября 2019 года в Сети появилось видео задержания артистки. Её автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, Бочкарёва отказалась пройти медосвидетельствование, при обыске у неё в трусах нашли 0,69 грамма кокаина. После скандала актриса признала вину в хранении наркотиков и получила в виде наказания штраф.

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