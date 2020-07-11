Биолог зажарил своего самого преданного читателя, который в прямом смысле вырос на его книге

Автор книги "Запутанная жизнь: как грибы создают наш мир, изменяют наше сознание и формируют наше будущее" — биолог Мерлин Шелдрейк из Кембриджского университета — нашёл способ, как привлечь внимание к своему творению даже тех, кому микология (наука о грибах) совсем не интересна.
На одном из экземпляров мужчина вырастил настоящие вёшенки, после чего бережно срезал их, приготовил и съел. Записью процесса он поделился на своём ютуб-канале.
Фото © Merlin Sheldrake
Вёшенки выбраны неслучайно. Это один из самых неприхотливых родов грибов. Хоть в природе они чаще всего растут на стволах деревьев, их можно разводить на соломе, опилках, лузге семян подсолнечника, а в домашних условиях — даже на вате. Сам автор шутит, что грибы со своей задачей справились на все сто. Словно благодарные читатели, они "поглотили" его труд.
Вначале я был польщён тем, что грибы, казалось, нетерпеливо поглотили книгу. Но, поразмыслив, понял, что воспринимать это как признание я не могу. Но, думаю, это всё ещё обнадёживающее зрелище. Учитывая, что существо всеядное, было бы немного жестоко, если бы оно не притронулось к книге
Мерлин Шелдрейк
Видео © YouTube / Merlin Sheldrake
На то, чтобы вырастить грибы на книге, у Шелдрейка ушло несколько недель. По его словам, за это время вёшенки впитали в себя весь текст, так что, по сути, он буквально съел собственное произведение, пишет Oddity Central.
Грибы были восхитительны: я не мог расчувствовать никаких своих заметок, что говорит о том, что вёшенки полностью усвоили текст
Мерлин Шелдрейк
WOW-news
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