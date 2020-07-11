Биолог зажарил своего самого преданного читателя, который в прямом смысле вырос на его книге

Автор книги "Запутанная жизнь: как грибы создают наш мир, изменяют наше сознание и формируют наше будущее" — биолог Мерлин Шелдрейк из Кембриджского университета — нашёл способ, как привлечь внимание к своему творению даже тех, кому микология (наука о грибах) совсем не интересна.

На одном из экземпляров мужчина вырастил настоящие вёшенки, после чего бережно срезал их, приготовил и съел. Записью процесса он поделился на своём ютуб-канале.