Дом престарелых завалили письмами и подарками, узнав, как одиноко старикам во время карантина

Можно смело сказать, что многим изоляция далась тяжело, пусть и по разным причинам. Но хуже всего пришлось дедушкам и бабушкам в домах престарелых. Эти учреждения наглухо закрылись во время карантина, ведь пожилые люди — номер один в списке погибших от коронавируса. Семьям запрещали навещать родственников, а кому-то ждать было совсем некого. Именно поэтому работникам сетевого дома престарелых в Северной Каролине, США, пришла в голову одна мысль.

Фото © Facebook / Victorian Senior Care

В своём фейсбуке они написали пост, в котором призвали всех неравнодушных и таких же скучающих выбрать себе друга по переписке из пенсионеров на их попечении. Но к делу подошли серьёзно: предоставили фото каждого кандидата с табличкой в руке. На ней были перечислены имя, возраст, интересы и любимые вещи. Это было сделано для того, чтобы пользователям Сети было удобнее выбрать себе товарища по интересам, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / Victorian Senior Care

Кто-то из пожилых людей хотел найти себе собеседника на любимую тему. Кто-то хотел переписываться с человеком из определённого места, которое вызывает у них приятные воспоминания. Публикация быстро набрала 40 тысяч лайков и 373 тысячи репостов. А спустя некоторое время дедушек и бабушек буквально завалило письмами, открытками и подарками.

Фото © Facebook / Victorian Senior Care