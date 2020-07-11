Модель Playboy раскрыла секрет своей крошечной талии после того, как фанаты обвинили её в фотошопе

Многие говорят, что корсеты вредны, но я так не думаю. Я всегда ими пользовалась, и это мне много дало. Некоторые не верят, что у меня действительно такая талия, считают, что это фотошоп, но здесь всё настоящее. Я много тренируюсь, около четырёх часов в день, ношу специальный пояс и соблюдаю строгую диету, чтобы иметь такое тело. А ради этой фотосессии я не ела четыре дня

Ясмин Сантос