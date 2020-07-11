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Модель Playboy раскрыла секрет своей крошечной талии после того, как фанаты обвинили её в фотошопе

Девушке приходится много работать над своим телом.

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Фото © Instagram / officialiasminsantos

Модель Ясмин Сантос, недавно снявшаяся для обложки испанского Playboy, в очередной раз похвасталась перед подписчиками своей эффектной фигурой. Однако получила не совсем ту реакцию, на которую рассчитывала.

Фото © Instagram / officialiasminsantos

Девушка надела чёрное боди, тесно облегающее её формы. Она принимала откровенные позы, подчёркивая все свои соблазнительные изгибы. Особенно впечатляюще смотрелась тонкая талия на контрасте с пышными грудью и бёдрами. "Пытаюсь сохранить идеальное тело", — подписала модель.

Фото © Instagram / officialiasminsantos

Однако пользователи решили, что талия у девушки слишком маленькая для нормального человека, и заподозрили её в фотошопе, пишет Daily Star. И тогда модель раскрыла, чего ей стоит выглядеть так эффектно. Ясмин изнуряет себя диетами и тренировками, носит корсеты и очень довольна достигнутым результатом.

Фото © Instagram / officialiasminsantos

Многие говорят, что корсеты вредны, но я так не думаю. Я всегда ими пользовалась, и это мне много дало. Некоторые не верят, что у меня действительно такая талия, считают, что это фотошоп, но здесь всё настоящее. Я много тренируюсь, около четырёх часов в день, ношу специальный пояс и соблюдаю строгую диету, чтобы иметь такое тело. А ради этой фотосессии я не ела четыре дня

Ясмин Сантос

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