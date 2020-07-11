Модель Playboy раскрыла секрет своей крошечной талии после того, как фанаты обвинили её в фотошопе

Модель Ясмин Сантос, недавно снявшаяся для обложки испанского Playboy, в очередной раз похвасталась перед подписчиками своей эффектной фигурой. Однако получила не совсем ту реакцию, на которую рассчитывала.
Девушка надела чёрное боди, тесно облегающее её формы. Она принимала откровенные позы, подчёркивая все свои соблазнительные изгибы. Особенно впечатляюще смотрелась тонкая талия на контрасте с пышными грудью и бёдрами. "Пытаюсь сохранить идеальное тело", — подписала модель.
Однако пользователи решили, что талия у девушки слишком маленькая для нормального человека, и заподозрили её в фотошопе, пишет Daily Star. И тогда модель раскрыла, чего ей стоит выглядеть так эффектно. Ясмин изнуряет себя диетами и тренировками, носит корсеты и очень довольна достигнутым результатом.
Многие говорят, что корсеты вредны, но я так не думаю. Я всегда ими пользовалась, и это мне много дало. Некоторые не верят, что у меня действительно такая талия, считают, что это фотошоп, но здесь всё настоящее. Я много тренируюсь, около четырёх часов в день, ношу специальный пояс и соблюдаю строгую диету, чтобы иметь такое тело. А ради этой фотосессии я не ела четыре дня
Ясмин Сантос
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