28-летняя Джем Вулфи из Перта, Австралия, зарабатывает с помощью своих фото и сотрудничества с различными брендами. И с изнанкой мира соцсетей она знакома не понаслышке. Сейчас девушка решила поддержать актуальную тему и показала, как выглядит её тело без фотошопа.
Джем выложила в "Инстаграм" коллаж, составленный из двух фото, где можно видеть складки у неё на животе и впадинки и ямочки, испещрившие её бедра. Кадры звезда "Инстаграма" снабдила эмоциональным постом о том, что ей надоела мода на однотипные пластические операции и отфотошопленные снимки, глядя на которые у людей падает самооценка. По словам Джем, она хочет напомнить другим, что красивые картинки в соцсетях чаще всего неправдоподобны и равняться на них не стоит.
Мне так надоело видеть фальшь. Этот тренд на губы, которые настолько перекачаны, что выглядят как раздутые сосиски. На кожу, которую редактируют так, что не видно ни пор, ни текстуры. Девушкам промыли мозги, чтобы они стремились к определённым стандартам красоты вместо того, чтобы любить и принимать себя такими, какие они есть
Джем Вулфи
Джем активно поддержали подписчики, которым тоже приходилось сталкиваться с проблемой любви к себе. Пост девушки назвали вдохновляющим, а её саму — прекрасной в любом виде.
У меня слишком много прекрасных подруг, у которых низкая самооценка, потому что они не соответствуют стандартам красоты, навязанным обществом. Ненавижу это
ducevasquez
Твой лучший пост
sauga.snipez
Ты настоящая и красивая! Идеальна
sneakylo17
WOW-girls
У модели-пышки накипело, и она смело показала всем, как выглядит на самом деле
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