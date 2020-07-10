У модели-пышки накипело, и она смело показала всем, как выглядит на самом деле

28-летняя Джем Вулфи из Перта, Австралия, зарабатывает с помощью своих фото и сотрудничества с различными брендами. И с изнанкой мира соцсетей она знакома не понаслышке. Сейчас девушка решила поддержать актуальную тему и показала, как выглядит её тело без фотошопа.

Джем выложила в "Инстаграм" коллаж, составленный из двух фото, где можно видеть складки у неё на животе и впадинки и ямочки, испещрившие её бедра. Кадры звезда "Инстаграма" снабдила эмоциональным постом о том, что ей надоела мода на однотипные пластические операции и отфотошопленные снимки, глядя на которые у людей падает самооценка. По словам Джем, она хочет напомнить другим, что красивые картинки в соцсетях чаще всего неправдоподобны и равняться на них не стоит.