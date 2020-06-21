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Парень хотел снять квартиру, не подозревая, что за персонаж скрывается на кухне

Многие из тех, кто хоть раз арендовал жильё, знают, сколько сюрпризов, в том числе неприятных, может поджидать квартирантов. Но этот, наоборот, оказался слишком очаровательным.

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Фото © Twitter / Diet_Hellboy

Парень из США с ником Diet_Hellboy рассказал в "Твиттере", с чем ему пришлось столкнуться при поисках будущего дома. Он выбрал подходящий вариант, внимательно ознакомился с описанием жилища и отправился на просмотр. Но внутри увидел то, чего никак не ожидал: на обычной, ничем не примечательной кухне расположился малыш Стьюи — многими любимый персонаж из "Гриффинов", одарённый годовалый ребёнок.

Искал квартиру, и нигде в описании не был упомянут холодильник, разрисованный в виде Стьюи из "Гриффинов"

Diet_Hellboy

Фото © Twitter / Diet_Hellboy

Несмотря на то что парень был к такому не готов, он оказался просто в восторге. Американец внимательно рассмотрел холодильник со всех сторон, заметив, что у Стьюи нарисованы даже руки.

Лучший день в моей жизни! А ещё у него маленькие ручки

Diet_Hellboy

Фото © Twitter / Diet_Hellboy

Малыш Гриффин покорил не только потенциального арендатора, но и многих юзеров. Запись набрала более 120 тыс. лайков, а в комментариях отмечали, насколько парню повезло. Не обошлось и без шуток и упоминания культовых сцен из мультсериала. Например, той, где малыш Стьюи настойчиво зовёт свою маму Лоис.

Когда ты надолго оставляешь дверцу открытой, начинает ли он говорить: "Мама, мама, мама, мама, Лоис, мама, мама, мамочка"

Steampunkchem

Фото © Twitter / Diet_Hellboy

Просто подожди, пока не увидишь в туалете Питера Гриффина

Tormny_Pickeals

До этого я ни разу не задумывалась о том, что можно разрисовать холодильник, но теперь мне в голову пришла отличная идея

Xargirl

Отметилась в комментариях и предыдущая квартирантка. Девушка посмеялась и рассказала, что Стьюи "её сынок", которого она, к сожалению, не смогла взять с собой после переезда. Пользовательница отметила, что очень рада, что стольким людям холодильник пришёлся по душе.

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