Парень хотел снять квартиру, не подозревая, что за персонаж скрывается на кухне

Парень из США с ником Diet_Hellboy рассказал в "Твиттере", с чем ему пришлось столкнуться при поисках будущего дома. Он выбрал подходящий вариант, внимательно ознакомился с описанием жилища и отправился на просмотр. Но внутри увидел то, чего никак не ожидал: на обычной, ничем не примечательной кухне расположился малыш Стьюи — многими любимый персонаж из "Гриффинов", одарённый годовалый ребёнок.
Искал квартиру, и нигде в описании не был упомянут холодильник, разрисованный в виде Стьюи из "Гриффинов"
Diet_Hellboy
Несмотря на то что парень был к такому не готов, он оказался просто в восторге. Американец внимательно рассмотрел холодильник со всех сторон, заметив, что у Стьюи нарисованы даже руки.
Лучший день в моей жизни! А ещё у него маленькие ручки
Diet_Hellboy
Малыш Гриффин покорил не только потенциального арендатора, но и многих юзеров. Запись набрала более 120 тыс. лайков, а в комментариях отмечали, насколько парню повезло. Не обошлось и без шуток и упоминания культовых сцен из мультсериала. Например, той, где малыш Стьюи настойчиво зовёт свою маму Лоис.
Когда ты надолго оставляешь дверцу открытой, начинает ли он говорить: "Мама, мама, мама, мама, Лоис, мама, мама, мамочка"
Steampunkchem
Просто подожди, пока не увидишь в туалете Питера Гриффина
Tormny_Pickeals
До этого я ни разу не задумывалась о том, что можно разрисовать холодильник, но теперь мне в голову пришла отличная идея
Xargirl
Отметилась в комментариях и предыдущая квартирантка. Девушка посмеялась и рассказала, что Стьюи "её сынок", которого она, к сожалению, не смогла взять с собой после переезда. Пользовательница отметила, что очень рада, что стольким людям холодильник пришёлся по душе.
WOW-funny
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