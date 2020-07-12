Путин поздравил коллектив "Орлёнка" с юбилеем лагеря

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству Всероссийского детского центра "Орлёнок", который отмечает сегодня 60-летний юбилей со дня создания. Президент отметил, "Орлёнок" по праву славится красотой южной природы, гостеприимной атмосферой и организованным, насыщенным детским отдыхом, что является результатом самоотверженного труда воспитателей, вожатых, педагогов и медицинских работников лагеря.

— Дорогие друзья! Приветствую участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок". Юбилей легендарного "Орлёнка" — большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят", — говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.

В самом же детском центре праздник встречают с радостным известием, что "Орлёнок" готов принять с 17 июля не только из Краснодарского края и Республики Адыгея, но и из Москвы, Подмосковья, Ростовской области и Ставропольского края.

— С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации, возможности обеспечения требований по социальному дистанцированию и медицинскому обслуживанию, Роспотребнадзор в целом не возражает против организации отдыха детей в ВДЦ "Орлёнок" из города Москвы, Московской, Ростовской областей, Ставропольского края и Республики Адыгея начиная с 17 июля с наполнением численности до 70% от проектной вместимости учреждения, — сообщили ТАСС в пресс-службе центра.