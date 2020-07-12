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Пикаперы назвали города России, в которых девушек легче всего склонить к сексу

Профессиональные соблазнители уверены, что, благодаря этому рейтингу, туда увеличится поток туристов.

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Фото © Pixabay

Пикаперы назвали ряд российских городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу без обязательств. Рейтинг они составляли с мая по июль этого года, его опубликовала газета МК.

Отмечается, что во время составления этого списка пикаперы использовали только один приём — "забалтывание" девушек. Первое место рейтинга занял город Иваново, далее идёт Коктебель, и на третьей строчке — Пенза. Вторая тройка городов — это южные курорты: Севастополь, Ялта и Сочи. Санкт-Петербург оказался лишь на седьмой строчке, а Москва — вовсе на девятой. Всего в список вошли 20 городов.

Один из профессиональных соблазнителей заявил, что этот рейтинг может повысить популярность некоторых российских городов.

Ранее Лайф назвал странные виды интимного влечения, которые считаются нормой.

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