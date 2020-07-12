В Польше стартовал второй тур на выборах президента

В Польше началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в семь утра и прекратят свою работу в девять часов вечера по местному времени. По законам страны только после закрытия всех участков можно будет начать публиковать данные экзитполов.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии Польши, в стране числятся около 30 миллионов избирателей. Для волеизъявления граждан в стране и за её пределами в общей сложности открыты более 27 тысяч участков для голосования. Однако, в связи с пандемией коронавируса, опасающиеся заражения поляки могут проголосовать и удалённо через почту.