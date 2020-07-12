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В Польше стартовал второй тур на выборах президента

Из-за пандемии выборный процесс идёт по смешанному принципу, жители страны могут отдать свой голос и удалённо — через почту.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Czarek Sokolowski

В Польше началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в семь утра и прекратят свою работу в девять часов вечера по местному времени. По законам страны только после закрытия всех участков можно будет начать публиковать данные экзитполов.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии Польши, в стране числятся около 30 миллионов избирателей. Для волеизъявления граждан в стране и за её пределами в общей сложности открыты более 27 тысяч участков для голосования. Однако, в связи с пандемией коронавируса, опасающиеся заражения поляки могут проголосовать и удалённо через почту.

Как сообщал Лайф, в первом туре президентских выборов в Польше лидерами стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский и действующий лидер страны Анджей Дуда.

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