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В Москве до сентября высадят более миллиона многолетних цветов

Они украсят клумбы с уже высаженными однолетними растениями.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Столичные клумбы украсят цветами-многолетниками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы. Всего за лето в парках и скверах города будет высажено более миллиона таких растений.

В этом году в Москве будет высажено вдвое больше многолетников, чем в прошлом, всего более 1,2 миллиона цветов. Высадка рассады началась в середине июня. К сегодняшнему дню уже выполнена большая часть от общего объёма работ, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьёв.

Отмечается, что растения будут высажены вместе с однолетними цветами, которых на сегодняшний день в Москве уже 30 миллионов штук. В частности, в мэрии планируют украсить столицу астильбами, астрами, ирисами, пионами и флоксами. Сама высадка продлится до сентября.

Столичные парки открыты для прогулок с начала лета, однако до завтрашнего дня в них необходимо соблюдать масочный режим. С 13 июля эти ограничения отменяются, и маски будет необходимо носить лишь в транспорте и закрытых общественных местах. О том, какие ещё ограничения снимаются с завтрашнего дня, читайте в материале Лайфа.

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