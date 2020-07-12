В Москве до сентября высадят более миллиона многолетних цветов

Столичные клумбы украсят цветами-многолетниками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы. Всего за лето в парках и скверах города будет высажено более миллиона таких растений.
— В этом году в Москве будет высажено вдвое больше многолетников, чем в прошлом, всего более 1,2 миллиона цветов. Высадка рассады началась в середине июня. К сегодняшнему дню уже выполнена большая часть от общего объёма работ, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьёв.
Отмечается, что растения будут высажены вместе с однолетними цветами, которых на сегодняшний день в Москве уже 30 миллионов штук. В частности, в мэрии планируют украсить столицу астильбами, астрами, ирисами, пионами и флоксами. Сама высадка продлится до сентября.
Столичные парки открыты для прогулок с начала лета, однако до завтрашнего дня в них необходимо соблюдать масочный режим. С 13 июля эти ограничения отменяются, и маски будет необходимо носить лишь в транспорте и закрытых общественных местах. О том, какие ещё ограничения снимаются с завтрашнего дня, читайте в материале Лайфа.