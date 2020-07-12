"Отвратительно!" Президент UFC не оценил работу рефери на бое Ян — Альдо

Рефери провёл отвратительную работу во время поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Он должен был остановить бой раньше пятого раунда, заявил президент UFC Дана Уайт.

— Пётр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше, — отметил он.