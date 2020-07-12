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"Отвратительно!" Президент UFC не оценил работу рефери на бое Ян — Альдо

Дана Уайт похвалил соперников за то, как они бились.

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Фото © Wikipedia

Рефери провёл отвратительную работу во время поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Он должен был остановить бой раньше пятого раунда, заявил президент UFC Дана Уайт.

Пётр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше, — отметил он.

Напомним, 27-летний россиянин Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо техническим нокаутом. Так он стал обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Турнир состоялся в Абу-Даби.

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