Стали известны регионы с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом

Чукотка оказалась лидером по заболеваемости туберкулёзом в прошлом году. За 2019 год там было зафиксировано 136,9 случая на 100 тысяч человек населения, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Помимо Чукотского автономного округа, высокий уровень заболеваемости также был зафиксирован в Республике Тыва, где на 100 тысяч населения пришлось 119,3 случая. Далее идут Кемеровская область и Приморский край, где показатели примерно одинаковые — 93,7 и 93,4 случая.

Наименьшее число заболеваний было зафиксировано в 2019 году в Ненецком АО. На 100 тысяч населения там приходится 4,6 случая заражения туберкулёзом. Также в тройку регионов входят Белгородская и Вологодская области — 14,2 и 14,9 случая соответственно.

В столице России за прошлый год было зафиксировано 22,6 случая заболевания на 100 тысяч человек населения. Немногим больше и в Санкт-Петербурге, где медики регистрировали по 25,9 случая на 100 тысяч человек.