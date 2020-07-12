Эксперт назвал функции смартфона, о которых мало кто знает

Большинство пользователей часто не обращают внимание на функции, которые Apple и Google внедряют в свои операционные системы. Поэтому в какой-то степени для многих владельцев смартфонов они становятся "секретными".

Например, в Android и iOS есть механизм, который останавливает зарядку, если в зарядном порте влага или грязь. А функция "оптимизированной зарядки" на айфоне позволит сократить износ аккумулятора. Механизм заряжает смартфон до 80%, а затем к определённому моменту — медленно до 100%.

— И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в "родном" приложении "Файлы" есть встроенный сканер документов, — передаёт агентство "Прайм" слова эксперта проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимира Гриценко.

Эта же функция есть в некоторых оболочках Android. Также на айфонах можно воспользоваться богатым встроенным функционалом по обработке фото и видео: можно не только сократить ролик, но и поворачивать видео, изменять размер кадра. Кроме того, и в Android, и в iOS можно записывать видео с экрана смартфона.

В обеих операционных системах есть функция, которая предотвращает нежелательный доступ к информации пользователя со стороны других. А пользователи некоторых Android-смартфонов могут прятать приложения, скрывать сообщения и фото. Владельцы айфонов пока могут скрывать только фотографии.