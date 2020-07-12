Странное поведение на дороге. Лайф узнал подробности ЧП со стрельбой на МКАД

В инциденте со стрельбой из такси в районе 54-го километра на МКАД никто не пострадал. Человек с оружием сидел на пассажирском месте. Лайф узнал некоторые подробности о произошедшем.

По рассказам очевидца, машина такси ехала медленно и не перестраивалась. Остальным приходилось её обгонять. Когда один из водителей поравнялся справа и посигналил, пассажир такси (предположительно, пьяный) направил на него пистолет и выстрелил. Был только звук, повреждений никаких не оказалось.

После этого мужчина выстрелил ещё раз и потребовал, чтобы "обидчик" остановился. Такси тоже встало на обочине с аварийной сигнализацией, однако тут же продолжило движение. Водители разъехались, и свидетели этого ЧП позвонили в полицию. Машину такси, а это "хёндай" с номерами серии 190, сейчас ищут.