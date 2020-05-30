Сервис такси наградил водителя, который спас девушку от похитителей-насильников

"Яндекс.Такси" пожизненно освободил от комиссии 49-летнего водителя Дмитрия Филина, который спас девушку от насильников. По данным Mash , благодаря своим рыцарским качествам теперь таксист не должен отдавать агрегатору 20 процентов с каждой поездки.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ночь на 27 мая. Сергею через приложение пришёл странный заказ с текстом "Меня насилуют". Он сразу поехал по указанному адресу в Троицк в Новой Москве. Однако там оказался супермаркет. Тогда таксист позвонил по номеру 112 и сообщил обо всём. Отправителя нашли по геолокации. Оказалось, это девушка, которую удерживали в вагончике-бытовке двое мужчин.