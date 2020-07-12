Учёные доказали, что от хронических болей можно избавиться без анальгетиков

Учёные доказали, что люди могут снизить интенсивность хронических болей и без анальгетиков. Схожий эффект могут оказать плацебо, то есть лекарства-обманки (хотя пациент считает их настоящими). К такому выводу пришли исследователи Манчестерского университета в Великобритании. В своём эксперименте они применили нейтральный крем, который выдавали за специальное обезболивающее средство. Результаты исследования опубликованы в журнале Pain, издаваемом Международной ассоциацией по исследованию боли.

Участниками эксперимента стали 60 пациентов с остеоартрозом и 79 — с фибромиалгией. Эти недуги характерны ощутимым болевым синдромом. Больным втирали один и тот же нейтральный крем, который то называли лечебным, то открыто провозглашали недейственным. Затем пациентам наносились лёгкие лазерные ожоги, которые имитировали хронические боли. А после просили оценить действие крема на "поражённые" участки кожи.

Чтобы ещё больше снизить интенсивность боли, на участников эксперимента действовали вспышками света с частотой 10 герц. Ровно такая частота альфа-колебаний коры головного мозга. В итоге после применения нейтрального крема пациенты отметили снижение интенсивности болей, а иногда и полное от них избавление. Этот эксперимент доказал, что на интенсивность хронических болей можно влиять, не прибегая к анальгетикам.