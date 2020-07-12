Путин поздравил российских рыбаков с их праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также любителей рыбной ловли с профессиональным праздником — Днём рыбка. Глава государства, будучи и сам любителем рыбалки, отметил, что в последние годы рыбохозяйственный комплекс России уверенно развивается: строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются новые рабочие места. А практически во всех регионах страны есть условия для многочисленных рыбаков-любителей.