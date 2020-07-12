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Путин поздравил российских рыбаков с их праздником

Президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики.

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Президент России Владимир Путин во время рыбалки в одном из национальных заповедников Тувы. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также любителей рыбной ловли с профессиональным праздником — Днём рыбка. Глава государства, будучи и сам любителем рыбалки, отметил, что в последние годы рыбохозяйственный комплекс России уверенно развивается: строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются новые рабочие места. А практически во всех регионах страны есть условия для многочисленных рыбаков-любителей.

Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем, — приводится текст телеграммы президента на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что успешное развитие отрасли будет способствовать её конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив легендарного лагеря "Орлёнок" с юбилеем создания детского центра.

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