На Таймыре разлилось 20 тонн топлива в грунт из-за прорыва трубы

В Таймырском округе Красноярского края в грунт вылилось десять кубометров авиационного керосина из-за прорыва трубы "Норильсктрансгаза". Утечка длилась 15 минут, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что инцидент произошёл в населённом пункте Тухард при перекачке авиационного топлива с танкера в акватории реки Большая Хета в резервуар, установленный на берегу. Как отметили в компании, на место ЧС своевременно отправились специалисты нефтепереливной станции "Норильсктрансгаз", в наличии у них имеется 700 килограммов сорбента.

По данным компании, на месте ЧП нет угрозы жизни и здоровью людей. Трубопровод перекрыли, загрязнения реки удалось избежать. Сейчас предпринимаются всевозможные меры, чтобы в ускоренном режиме собрать пролитое топливо.