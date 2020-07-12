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Полиция распространила ориентировку на дерзкого грабителя банка в Петербурге

Убегающего преступника успела снять одна из сотрудниц финансовой организации.

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Снимок с ориентировки. Фото © LIFE

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по факту вчерашнего налёта на банк на проспекте Ветеранов. Всего, как рассказали в региональном УМВД России, злоумышленник унёс 3,5 миллиона рублей. Дело возбуждено по статье 162 УК РФ "Разбой".

В распоряжении Лайфа появилась ориентировка на грабителя. Отмечается, что преступник — мужчина нормального телосложения. Рост его примерно 170 сантиметров. Был одет в серую толстовку с отличительной чертой — оранжевой полосой на капюшоне.

Предположительно, снимок на ориентировке — именно тот, который сотрудница банка сделала, побежав за грабителем.

Напомним, ограбление в петербургском отделении "Совкомбанка" произошло накануне вечером. Грабитель ворвался в здание, сделал несколько предупредительных выстрелов в потолок, забрал крупную сумму денег и ушёл. Лайф публиковал момент ограбления, который сняли камеры наблюдения.

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