Полиция распространила ориентировку на дерзкого грабителя банка в Петербурге

Снимок с ориентировки. Фото © LIFE

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по факту вчерашнего налёта на банк на проспекте Ветеранов. Всего, как рассказали в региональном УМВД России, злоумышленник унёс 3,5 миллиона рублей. Дело возбуждено по статье 162 УК РФ "Разбой".

В распоряжении Лайфа появилась ориентировка на грабителя. Отмечается, что преступник — мужчина нормального телосложения. Рост его примерно 170 сантиметров. Был одет в серую толстовку с отличительной чертой — оранжевой полосой на капюшоне.

Предположительно, снимок на ориентировке — именно тот, который сотрудница банка сделала, побежав за грабителем.