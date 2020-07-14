Чёрная метка Жириновскому, или новая зачистка наследия 90-х. Какие линии сошлись в деле Фургала

Стоило в кои-то веки на улицах Хабаровска появиться протестующим гражданам, как по интернет-страницам "Эха Москвы" радостно запрыгали зомби, сидевшие по своим могильным углам по заграницам, — какие-то Алексашенко, Гудков, Ганапольский: "Ура, ура, начался развал России". И, конечно, управляющий незаметно от санитаров всей Вселенной проф. Соловей в 2001-й раз объявил о гибели режима Путина. Захлопните форточку, воняет.

При чём тут режим, при чём тут убийца-губернатор, при чём тут развал. Нам, дальневосточникам, Москва никогда не была особо мила. И за советский московцентризм, когда все фильмы были или про войну, или про Москву, как будто другой страны не существовало. И за горби-перестройку с гробовыми известиями.

И просто за то, что москвичи на Дальнем Востоке ничего не умеют, ничего не знают, но полны столичной спеси. Тут другая жизнь. Гораздо проще и тяжелей. И тут люди не понимают, почему столичные эфиры полны людей, которые каждый день льют помои на свою страну и при этом сладко спят и жирно жрут. Получше и богаче, чем приморские воры в законе.

И, собственно, само избрание нынешнего каторжника Фургала губернатором — это был обычный приморский прищур: "Ну, что, из самой Ма-а-сквы приехал? Ну-ну". Те, кто выставлял супротив него некоего Шпорта, они же тоже наверняка москвичи, то есть мало что понимают в широкой душе дальневосточника. У нас же природа суровая, неприятного человека и сугробом замести может на полдороги. Или там на палубе кто поскользнётся, на волне-то и не видать.

Сам-то Фургал не только созвучен в своей суровости хабаровским, только многократно помноженный девяностыми. Отсюда идёт этот шлейф. Что там на него накопали? Появились сведения о нескольких убийствах. В частности, был убит некий Зоря. В октябре 2004 года в Хабаровске киллер выстрелил из пистолета Макарова восемь раз. После чего нашли письмо Зори, в котором он говорил об опасении за свою жизнь и, что если он будет убит, то виновата будет компания "Миф-Хабаровск". А как раз её руководителями тогда были Фургал, Мистрюков и Булатов. После этого Фургал поссорился как раз с этим партнёром Булатовым. В 2009 году в Хабаровске Булатова застрелили. Человека по фамилии Сандалов, который по мелочам перешёл дорогу Фургалу, водитель Фургала лично расстрелял из "Сайги". Ну и так далее. Потом мосье Фургал решил пойти по политике и вступил в ЛДПР. И именно в качестве спойлера от партии Жириновского на выборах 2018-го вынес предыдущего губернатора Шпорта.

А теперь вынесли его самого. Разразившийся уличный протест нёс четкий характер хорошего администрирования со стороны соратников Фургала. Так что традиционный скепсис ко всему московскому, подзаряженный админами, дал неплохой результат протестного выступления, которое так возбудило московских политических зомби. Второе же выступление стало моментом истины, потому что соратники Фургала уже ощутили на своём плече тяжёлую лапу закона и им было уже не до администрирования протестов.

Но вот что из всего этого получается. Под крик оппозиции о начале конца режима режим, оказывается, нехило вычищает из власти наследие 90-х. Может, только сейчас руки дошли до хабаровских. А может, почувствовали, что Фургал ходит по тонкому льду и не проявляет должного почтения, почувствовав "народную поддержку", в чём бы она ни проявлялась. Причём, возможно, перестал высказывать лояльность уже не в политической роли, а в какой-то иной.

Вторичные ништяки образовались, когда стало понятно, что уже не один фигурант, а несколько – славные бойцы ЛДПР. Тогда можно рассматривать всё это ещё и как толстый намёк старику Жириновскому на то, что надо что-то делать в партии. Особенно в отделе кадров. Даже если вспомнить старую телегу про систему сдержек и противовесов, получается весьма логично.

Мягко говоря, оценивать происходящее в Хабаровске с точки зрения накопившегося там общественного недовольства или консолидации региональной элиты против федерального центра было бы довольно плоско. Потому что всё не так банально. Тут тебе и зачистка элит, и партийное строительство по струнке. Много чего.