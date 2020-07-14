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Давший показания против Фургала бизнесмен заявил о своей невиновности — видео

При этом он не стал отвечать, считает ли дело главы региона политическим.

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Видео © LIFE

Суд на три месяца продлил арест фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, гендиректору компании "Альтеза" Андрею Палею. Ранее он дал показания против главы региона.

Сам бизнесмен заявил, что не признаёт вины. При этом он не стал отвечать, считает ли дело главы региона политическим.

Считаю себя невиновным, — сказал он.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.

По этому делу вместе с Палеем арестованы ещё трое фигурантов.

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