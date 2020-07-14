Давший показания против Фургала бизнесмен заявил о своей невиновности — видео

Видео © LIFE

Суд на три месяца продлил арест фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, гендиректору компании "Альтеза" Андрею Палею. Ранее он дал показания против главы региона.

Сам бизнесмен заявил, что не признаёт вины. При этом он не стал отвечать, считает ли дело главы региона политическим.

— Считаю себя невиновным, — сказал он.