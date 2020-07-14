Песков — об акциях в Хабаровске в поддержку Фургала: Понятен эмоциональный посыл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нестандартной и резонансной. По его словам, несанкционированные акции в поддержку главы региона несут эмоциональный посыл.
— Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровского региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае здесь нужно просто понять, что речь идёт об очень серьёзных обвинениях в адрес действующего губернатора. Обвинение в причастности к убийству — это очень тяжкое преступление и очень серьёзное обвинение, — сказал Песков.
Он также отметил, что акции местных жителей обошлись без каких-либо провокаций, которые пришлось бы пресекать полиции. По словам Пескова, вопрос о каких-либо мерах за проведение несогласованной акции находится в компетенции правоохранителей.
— В данном случае можем сказать, что, слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно... Слава богу, что их не было, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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