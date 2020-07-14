Песков: Путин учтёт все реалии, если и когда примет кадровые решения по Хабаровскому краю

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств, и о назначении врио главы региона. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если примет решение о назначении врио. Пока не принял такого решения. Если и когда это произойдёт, мы проинформируем, — добавил Песков.

Представитель Кремля также не стал комментировать само задержание Фургала, так как это находится в компетенции правоохранительных органов.