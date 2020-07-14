Песков: Путин учтёт все реалии, если и когда примет кадровые решения по Хабаровскому краю

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств, и о назначении врио главы региона. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если примет решение о назначении врио. Пока не принял такого решения. Если и когда это произойдёт, мы проинформируем, — добавил Песков.
Представитель Кремля также не стал комментировать само задержание Фургала, так как это находится в компетенции правоохранительных органов.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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