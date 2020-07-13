Сторонник арестованного губернатора Фургала пришёл на митинг в Хабаровске с ножом — видео

Личный досмотр задержанного на митинге в Хабаровске
В понедельник полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, у одного из них при себе оказался нож. Кадры личного досмотра задержанных были опубликованы в соцсетях. В ходе процедуры понятым было предложено ознакомиться с изъятыми предметами, в числе которых оказались ножны с холодным оружием.
Отметим, что несанкционированные акции в поддержку Фургала, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, проходили в Хабаровске и в выходные. В понедельник вечером митингующие вновь прошли по центральным улицам города, а потом собрались у здания краевого правительства на площади Ленина. Акция продлилась до 21 часа по местному времени и завершилась с началом регулярной санобработки улиц, сообщает РИА "Новости".
Как ранее сообщал Лайф, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.