Сторонник арестованного губернатора Фургала пришёл на митинг в Хабаровске с ножом — видео

В понедельник полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, у одного из них при себе оказался нож. Кадры личного досмотра задержанных были опубликованы в соцсетях. В ходе процедуры понятым было предложено ознакомиться с изъятыми предметами, в числе которых оказались ножны с холодным оружием.

Отметим, что несанкционированные акции в поддержку Фургала, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, проходили в Хабаровске и в выходные. В понедельник вечером митингующие вновь прошли по центральным улицам города, а потом собрались у здания краевого правительства на площади Ленина. Акция продлилась до 21 часа по местному времени и завершилась с началом регулярной санобработки улиц, сообщает РИА "Новости".