Третьему фигуранту дела Сергея Фургала продлили арест на три месяца — видео

Ещё одному фигуранту дела Сергея Фургала — Марату Кадырову — продлили арест на три месяца. Ранее он указал на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.

Кадыров — инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске, женат, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его арестовали осенью 2019 года вместе с другими фигурантами дела об убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке. Позже все они указали на Фургала как на организатора.

Сегодня мужчине продлили арест до 18 октября, при этом его адвокат просил о домашнем аресте, так как его подзащитный страдает рядом тяжёлых заболеваний. Однако суд посчитал, что обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления может в таком случае скрыться от следствия.