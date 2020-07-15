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Третьему фигуранту дела Сергея Фургала продлили арест на три месяца — видео

Его арестовали осенью 2019 года вместе с другими подозреваемыми в убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке.

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Ещё одному фигуранту дела Сергея Фургала — Марату Кадырову — продлили арест на три месяца. Ранее он указал на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.

Кадыров — инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске, женат, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его арестовали осенью 2019 года вместе с другими фигурантами дела об убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке. Позже все они указали на Фургала как на организатора.

Сегодня мужчине продлили арест до 18 октября, при этом его адвокат просил о домашнем аресте, так как его подзащитный страдает рядом тяжёлых заболеваний. Однако суд посчитал, что обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления может в таком случае скрыться от следствия.

А накануне суд продлил аресты другим фигурантам дела — Андрею Карпову и Андрею Палею.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.

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