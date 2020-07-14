В ОНК заявили, что Фургал не знает об акциях в свою поддержку

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в причастности к покушениям, не знает об акциях в свою поддержку, которые проходят в краевой столице. Об этом журналистам рассказала представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва, навестившая его в СИЗО "Лефортово".
— Он про них (про акции. — Прим. Лайфа) ничего не знает, нам не разрешают про такое спрашивать. Телевизор у него не работает, он про них не знает, — приводит её слова РИА "Новости".
Она также отметила, что Фургал в настоящее время находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. Он также страдает от аллергии, его руки покрылись красными аллергическими пятнами. По её словам, сам арестованный имеет медицинское образование и уверен, что покраснение вызвано ношением перчаток.
Напомним, утром 9 июля Сергея Фургала задержали возле дома в Хабаровске. Он был доставлен в Москву, где после шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушений. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде он заявил о полной непричастности к преступлениям и был арестован на два месяца на время следствия.