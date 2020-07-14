В ОНК заявили, что Фургал не знает об акциях в свою поддержку

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в причастности к покушениям, не знает об акциях в свою поддержку, которые проходят в краевой столице. Об этом журналистам рассказала представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва, навестившая его в СИЗО "Лефортово".

— Он про них (про акции. — Прим. Лайфа) ничего не знает, нам не разрешают про такое спрашивать. Телевизор у него не работает, он про них не знает, — приводит её слова РИА "Новости".