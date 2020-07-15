Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль. Президент якобы его оскорбил

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев записал видео, в котором заявил, что президент республики Александр Лукашенко его оскорбил, и предложил главе государства извиниться за свои слова. В ином случае предприниматель ждёт лидера Белоруссии на ринге. Об этом сообщает TUT.by.

По словам Прокопьева, нелицеприятную реплику, намекающую на ориентацию ресторатора, Лукашенко высказал после просмотра видеобращения предпринимателя, где он призывает представителей отрасли объединиться, так как проблемы есть, а помощи от государства нет. О реакции президента Прокопьев узнал от "троих мужчин из хоккейной раздевалки" главы республики.

— Если вы, Александр Лукашенко, предпочтёте не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты, — сказал ресторатор, отметив, что будет готов принять извинения лично от президента в любой форме в течение суток.

Секундантами на возможной дуэли, по словам Прокопьева, выступят глава МВД Юрий Караев и экс-начальник ОМОНа Юрий Подобеда. Предприниматель заявил, что отправил видеообращение пресс-секретарю президента и во все СМИ. Как отмечает издание TUT.by, такое сообщение пришло и в их редакцию, а за ночь ролик посмотрели более 36 тысяч человек.