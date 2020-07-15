Мощный пожар на складе в Самаре полностью потушили спустя двое суток

В Самаре полностью ликвидировали пожар на огромном складе с лакокрасочными материалами, начавшийся 13 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Представители ведомства рассказали, что в тушении возгорания принимали участие 124 человека и 44 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством и пожарный корабль.