Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мощный пожар на складе в Самаре полностью потушили спустя двое суток

Площадь возгорания достигала десяти тысяч квадратных метров.

89
Post cover

Фото © ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре полностью ликвидировали пожар на огромном складе с лакокрасочными материалами, начавшийся 13 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Представители ведомства рассказали, что в тушении возгорания принимали участие 124 человека и 44 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством и пожарный корабль.

Как писал Лайф, на складе хранилось около ста тонн пластиковой продукции и лакокрасочных материалов. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огромный столб дыма был виден во всех частях Самары.

Выбор редакции

Loading...