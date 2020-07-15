Мощный пожар на складе в Самаре полностью потушили спустя двое суток

В Самаре полностью ликвидировали пожар на огромном складе с лакокрасочными материалами, начавшийся 13 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Представители ведомства рассказали, что в тушении возгорания принимали участие 124 человека и 44 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством и пожарный корабль.
Как писал Лайф, на складе хранилось около ста тонн пластиковой продукции и лакокрасочных материалов. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огромный столб дыма был виден во всех частях Самары.
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