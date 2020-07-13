К тушению масштабного пожара на складе в Самаре подключили вертолёт — видео

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В тушении пожара на складе в Самаре участвуют два пожарных поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Как сообщили Лайфу в МЧС, всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. Привлечён даже вертолёт с водосливным устройством.
Площадь, охваченная огнём, достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнём охвачено три четверти этого пространства.
Напомним, на складе находится около ста тонн пластиковой продукции и лакокрасочных материалов. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Ранее сообщалось, что огонь подобрался к газовой трубе, пожарные делают всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.