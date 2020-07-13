К тушению масштабного пожара на складе в Самаре подключили вертолёт — видео

В тушении пожара на складе в Самаре участвуют два пожарных поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Как сообщили Лайфу в МЧС, всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. Привлечён даже вертолёт с водосливным устройством.