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К тушению масштабного пожара на складе в Самаре подключили вертолёт — видео

Площадь возгорания уже достигла 10 тысяч квадратных метров.

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Видео © МЧС РФ

В тушении пожара на складе в Самаре участвуют два пожарных поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Как сообщили Лайфу в МЧС, всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. Привлечён даже вертолёт с водосливным устройством.

Площадь, охваченная огнём, достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнём охвачено три четверти этого пространства.

Напомним, на складе находится около ста тонн пластиковой продукции и лакокрасочных материалов. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Ранее сообщалось, что огонь подобрался к газовой трубе, пожарные делают всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

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