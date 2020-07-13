Углублённый аудит показал серьёзные нарушения в финансовой деятельности РУСАДА

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прошёл углублённый аудит, по результатам которого были выявлены серьёзные нарушения в финансовой деятельности организации. Об этом сегодня сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Отмечается, что речь идёт о проверке информации о злоупотреблениях главой РУСАДА Юрием Ганусом своими полномочиями. Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что руководитель агентства якобы за 2018 и 2019 годы присвоил себе более 100 миллионов рублей. Согласно этой версии, деньги он выводил через поддельные документы и выплаты сотрудникам.

Среди подозрительных статей расходов авторы публикации отметили выплаты за "совмещение" и многомиллионные траты на услуги такси. Кроме того, отдельное внимание было уделено организациям командировок, которые якобы осуществлялись без документального подтверждения и периодически продлевались. Сам Ганус все обвинения в свой адрес отрицает.

— Вопреки утверждениям Гануса, углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности. Члены — учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, — рассказал Поздняков.